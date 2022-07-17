В России появилась ещё одна особая экономическая зона

Правительство утвердило создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Перми. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечено в документе на сайте правительства, в промышленном кластере в Перми инвесторы смогут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Согласно постановлению, пермская ОЭЗ относится к промышленно-производственному типу.
«Здесь компании-резиденты будут реализовывать проекты в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях. Например, в новой особой экономической зоне планируется запустить производство гибких полиэтиленовых труб для нефтехимической отрасли и строительство речных судов для грузовых и пассажирских перевозок. Кроме того, в составе зоны будет функционировать центр обработки данных и логистический комплекс. Резиденты проинвестируют в свои проекты более 10 млрд рублей», — указано в документе.
Другим постановлением кабмин расширил территорию ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане. Она увеличена за счёт земельного участка площадью 1,38 га в Советском районе Казани. На участке планируется построить IT-центр — в нём разместят три компании-резидента, разрабатывающие решения по защите информации и замещению зарубежного софта.
«Предполагается, что общий объём дополнительных инвестиций в результате расширения территории ОЭЗ “Иннополис” составит более 5,7 млрд рублей», — отмечается в постановлении.
ОЗС создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил создать особую экономическую зону на территории ЛНР и ДНР. Он также заявил, что республикам необходимо обеспечить возврат части капитальных затрат на строительство производственных объектов. Турчак также предложил развивать в ДНР и ЛНР банковскую сеть и запустить специальные программы кредитования предпринимателей Донбасса.