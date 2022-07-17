В России появилась ещё одна особая экономическая зона

«Здесь компании-резиденты будут реализовывать проекты в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях. Например, в новой особой экономической зоне планируется запустить производство гибких полиэтиленовых труб для нефтехимической отрасли и строительство речных судов для грузовых и пассажирских перевозок. Кроме того, в составе зоны будет функционировать центр обработки данных и логистический комплекс. Резиденты проинвестируют в свои проекты более 10 млрд рублей», — указано в документе.