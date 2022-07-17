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39 минут назад

Делегация России приняла участие в финансовой G20 в составе Минфина и ЦБ

ТАССиещё 1

Делегация РФ в составе Минфина и Банка России приняла участие в третьем заседании министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20", которое состоялось 15-16 июля 2022 года в Индонезии.

Делегация России выступила на заседании G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Российская делегация отметила, что в результате использования финансовых мер в качестве санкционного инструмента в мировой финансовой архитектуре происходят тектонические сдвиги, которые способствуют дальнейшей фрагментации мировой финансовой системы", - говорится в сообщении Минфина РФ по итогам встречи G20.

Большинство стран G20 считают, что нужно снять все ограничения для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия, отмечает российский Минфин. Вместе с тем встреча глав министерств финансов стран G20 завершилась без принятия итогового коммюнике, несмотря на усилия председательствующей стороны, уточняется в сообщении Минфина РФ.

Основное внимание на заседании было уделено стабилизации энергетического и продовольственного рынков, предотвращению фрагментации мировой финансово-экономической системы. Делегация России напомнила партнерам, что причиной текущей инфляции является ограниченное предложение и фундаментальное несоответствие между денежно-кредитными и налогово-бюджетными стимулами.

Кроме того, страны "двадцатки" договорились предпринимать конкретные действия и взаимодействовать, преодолевая разногласия, реагировать на глобальные вызовы и содействовать странам с низким уровнем доходов.

Следующая встреча G20 на министерском уровне пройдет в рамках годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в октябре 2022 года в Вашингтоне.

Экономика,Минфин России,Банк России,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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