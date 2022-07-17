В санкциях против России нашли крупную лазейку Запада

Новый пакет западных санкций не включает в себя меры по запрету на импорт готовых ювелирных изделий из золота, передает Politico со ссылкой на проект приложения к документу. Согласно ему, ограничения коснутся только покупки, импорта или передачи, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из РФ в ЕС или в любую другую страну.