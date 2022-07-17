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1 час назад

Названы европейские страны-лидеры по заморозке российских активов

Майк Габриелян

Стало известно, в каких странах Европы находится большая часть замороженных российских активов. Данные озвучил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет «Прайм».

Названы европейские страны-лидеры по заморозке российских активов
Фото: ReutersReuters

По его словам, всего в Евросоюзе заморожено 13,8 миллиарда евро российских активов. Из них 12,6 миллиарда приходятся на Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург.

Рейндерс также отметил, что не все страны ЕС заморозили попавшие под санкции активы.

Ранее эксперты оценили вероятность возвращения замороженных резервов России.

Экономика,Дидье Рейндерс,ЕС,
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