Названы европейские страны-лидеры по заморозке российских активов

Стало известно, в каких странах Европы находится большая часть замороженных российских активов. Данные озвучил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет «Прайм».
По его словам, всего в Евросоюзе заморожено 13,8 миллиарда евро российских активов. Из них 12,6 миллиарда приходятся на Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург.
Рейндерс также отметил, что не все страны ЕС заморозили попавшие под санкции активы.
Ранее эксперты оценили вероятность возвращения замороженных резервов России.