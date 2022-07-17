Трудности с импортом газа и задержка строительства третьего реактора на АЭС «Олкилуото» могут привести к регулированию электроэнергии в Финляндии уже этой зимой. В стране может возникнуть сильная нехватка электричества, на фоне которой придётся отключать его на два часа в день, а также понижать температуру в помещениях. Об этом заявил глава торговой ассоциации финского энергетического сектора Energiateollisuus ry Юкки Лескель.

Лескель подчеркнул, что это экстренная мера. Он надеется, что властям не придётся к ней прибегать. По его словам, всё очень сильно зависит от того, начнёт ли АЭС «Олкилуото» промышленную эксплуатацию в декабре или нет.

Эксперт призвал жителей страны экономить электроэнергию — самостоятельно понижать температуру в своих домах и меньше принимать душ. Эти рекомендации особенно актуальны в самое холодное время года, подчеркнул он.

Представитель электросетевого оператора страны Fingrid заявил, что такое регулирование в истории Финляндии может произойти впервые. Обычно электричество отключают из-за штормов или других погодных явлений, а не из-за его дефицита.

3 июня Финляндия разъединила российскую линию электропередачи (ЛЭП). Финская государственная энергетическая компания Fortum отключилась от ЛЭП Иматра — Светогорск. Решение принято «до дальнейшего уведомления», отметили в финской компании. В мае энергетический концерн Fortum объявил о решении уйти с российского рынка и продать местные активы.

14 марта финский ядерный реактор «Олкилуото-3» на юго-западном побережье Финляндии подключили к сети. Он должен стать самым мощным реактором в Европе.