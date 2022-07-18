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26 минут назад

В Новой Зеландии сообщили о рекордной инфляции с 1990 года

Газета.Ruиещё 1

Инфляция в Новой Зеландии выросла до 7,3%. Как сообщает The Guardian, это самый высокий уровень с 1990 года.

В Новой Зеландии сообщили о рекордной инфляции с 1990 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За март инфляция выросла с 6,9% до 7,3%, цены на продовольствие — на 1,3%, а на транспорт и жилищно-коммунальные услуги — на 2,3%. При этом, новозеландские аналитики рассчитывали, что рост инфляции будет на уровне 7%. Торговая инфляция, которая показывает стоимость товаров и услуг, на которые влияют внешние рынки, также достигла рекордного уровня в 8,7%.

Особенно сильно инфляция ударила по рынку недвижимости. В июне 2022 года рост затрат на строительство на целых 18% выше, чем в июне 2021.

«Проблемы с цепочкой поставок, затраты на рабочую силу и повышенный спрос продолжают увеличивать стоимость строительства новых домов», — прокомментировал Джейсон Эттьюэлл, старший менеджер новозеландского статистического агентства Stats NZ.

Ранее о самой высокой инфляции с 1984 года сообщалось в Финляндии. Там она достигла 7,8%.

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