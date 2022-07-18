Владельцы нефтяных танкеров ЕС наращивают транспортировку из РФ

Европейские владельцы нефтяных танкеров наращивают объемы транспортировки российской нефти перед вступлением в силу в декабре отложенного эмбарго ЕС. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

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По ее сведениям, танкеры греческих компаний в мае и июне заходили в российские порты 151 раз по сравнению с 89 за аналогичный период прошлого года. В связи с беспрецедентным спросом на нефть тарифы на ее транспортировку выросли в несколько раз. Так, стоимость перевозки углеводородного сырья на танкере типа "Афрамакс" увеличилась в среднем до $40 тыс., в январе данный показатель составлял около $10 тыс.

"Никто не может сказать, что случится с рынком танкеров, когда вступят в силу санкции, однако в конечном итоге это может иметь положительное воздействие, так как спрос на нефть все еще высок, а судам, вероятно, придется везти ее из более далеких мест <...>. Они [танкеры] будут проходить большие расстояния и, значит, зарабатывать больше денег", - приводит издание слова главы одной из греческих профильных компаний.