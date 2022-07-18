Владельцы нефтяных танкеров ЕС наращивают транспортировку из РФ

Европейские владельцы нефтяных танкеров наращивают объемы транспортировки российской нефти перед вступлением в силу в декабре отложенного эмбарго ЕС. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.
По ее сведениям, танкеры греческих компаний в мае и июне заходили в российские порты 151 раз по сравнению с 89 за аналогичный период прошлого года. В связи с беспрецедентным спросом на нефть тарифы на ее транспортировку выросли в несколько раз. Так, стоимость перевозки углеводородного сырья на танкере типа "Афрамакс" увеличилась в среднем до $40 тыс., в январе данный показатель составлял около $10 тыс.
"Никто не может сказать, что случится с рынком танкеров, когда вступят в силу санкции, однако в конечном итоге это может иметь положительное воздействие, так как спрос на нефть все еще высок, а судам, вероятно, придется везти ее из более далеких мест <...>. Они [танкеры] будут проходить большие расстояния и, значит, зарабатывать больше денег", - приводит издание слова главы одной из греческих профильных компаний.
Совет ЕС 3 июня принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Запрет морских поставок нефти отложен до начала декабря, на нефтепродукты - до февраля 2023 года. Временные исключения из эмбарго предусмотрены для импорта по трубопроводам для государств ЕС, которые ввиду расположения крайне зависят от поставок из РФ и не имеют альтернатив. В МИД РФ заявили, что шестой пакет санкций против России будет иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект.