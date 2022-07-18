Власти ФРГ ожидают зимой чрезвычайных ситуаций по газу

Германское правительство ожидает, что зимой 2022/2023 года в регионах страны может быть объявлена чрезвычайная ситуация в связи с дефицитом газа, сообщает газета Bild.

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Ссылаясь на источники в федеральном правительстве, издание сообщает об экстренном совещании, которое произошло между главой ведомства канцлера ФРГ Вольфгангом Шмидтом и главами земельных администраций Германии.

«Федеральное правительство ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах», — указано в сообщении.

Отмечается, что даже при позитивном сценарии, если нехватка газа не затронет все регионы Германии, некоторые федеральные земли неизбежно будут испытывать дефицит голубого топлива. При этом, проблемы с поставками газа в Германии продлятся до 2024 года, по данным издания — а цена на газ в этот период может вырасти в два-три раза.

По прогнозам, федеральное правительство не сможет компенсировать повышение цен на газ.