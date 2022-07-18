Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
22 минуты назад

Bild: правительство ФРГ ожидает зимой чрезвычайных ситуаций по газу

Газета.Ruиещё 4

Германское правительство ожидает, что зимой 2022/2023 года в регионах страны может быть объявлена чрезвычайная ситуация в связи с дефицитом газа, сообщает газета Bild.

Власти ФРГ ожидают зимой чрезвычайных ситуаций по газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ссылаясь на источники в федеральном правительстве, издание сообщает об экстренном совещании, которое произошло между главой ведомства канцлера ФРГ Вольфгангом Шмидтом и главами земельных администраций Германии.

«Федеральное правительство ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах», — указано в сообщении.

Отмечается, что даже при позитивном сценарии, если нехватка газа не затронет все регионы Германии, некоторые федеральные земли неизбежно будут испытывать дефицит голубого топлива. При этом, проблемы с поставками газа в Германии продлятся до 2024 года, по данным издания — а цена на газ в этот период может вырасти в два-три раза.

По прогнозам, федеральное правительство не сможет компенсировать повышение цен на газ.

Ранее издание Bild сообщило, что в ФРГ полагают, что Россия не возобновит полностью поставки по «Северному потоку».

Экономика,Вольфганг Шмидт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители