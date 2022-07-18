Немецкий курорт рискует обанкротиться из-за отсутствия богатых россиян

После начала специальной военной операции состоятельные россияне перестали посещать немецкий Баден-Баден, сообщило издание Die Welt. Из-за этого убытки терпят местные врачи, музеи, отели и разные магазины. В Баден-Бадене зарегистрировано 1150 жителей с паспортом России и примерно столько же с двойным гражданством, отметило издание.

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«Самый русский город Германии» испытал первую волну шока, когда из курхауса (зала для оздоровительных водных процедур) убрали российский флаг, а ратуша Баден-Бадена вывесила флаг украинский», — говорится в публикации.

Руководительница местной туристической службы Нора Ваггерсхаузен сказала, что из-за ухода клиентов на улице Софиен-штрассе пустуют дорогие бутики и «ещё хуже выглядит пешеходная зона».

Местный концертный зал также отказался от дирижёра Валерия Гергиева, который почти 25 лет назад спас от разорения самый большой оперный театр Германии. Также там отменили выступление певицы Анны Нетребко с Берлинским симфоническим оркестром.

Представитель Свободной демократической партии и председатель Германо-российского культурного союза Рене Лоз назвал такую политику ужасной — ведь многие русские вложили деньги в Баден-Баден, когда он был банкротом.

Ранее сообщалось, что почти половине (48%) россиян не понравился летний отпуск. Из них 21% отнеслись к своему отдыху средне, а оставшиеся раскритиковали его.