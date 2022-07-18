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25 минут назад

Der Spiegel: план по энергопереходу в Германии провалился

Газета.Ru

План по энергопереходу в Германии провалился из-за изменившейся ситуации на рынке. Об этом заявил глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер, передает Der Spiegel.

В Германии признали провал плана по энергопереходу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«План перехода на возобновляемые источники энергии, так называемого энергетического поворота, провалился. Но федеральное правительство все-таки хочет добиться его реализации, хотя ситуация совершенно изменилась. Из этого ничего не получится», — отметил Кречмер.

По его словам, возобновляемые источники энергии, несомненно, нужны. Однако для перехода на эти источники должна быть соответствующая инфраструктура временной замены газовых электростанций. Но сейчас подобного в Германии нет. При этом правительство не отвечает, какие будут дальнейшие шаги в этом вопросе. То есть ситуация просто развалилась как карточный домик.

Он добавил, что сейчас складывается абсурдная ситуация, когда руководство страны не знает, чем отапливать домохозяйства через несколько месяцев, при этом призывает к ускоренному энергопереходу, отказываясь от временной замены в виде угля.

16 июля канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление, что Германия вынуждена временно пользоваться ранее выведенными из эксплуатации электростанциями на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране. Канцлер подчеркнул, что пользование закрытыми ранее станциями не продлится долго, поскольку Германия переходит на использование возобновляемых источников энергии для борьбы с климатическим кризисом.

Экономика,Михаэль Кречмер,Олаф Шольц,
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