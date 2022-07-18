Китай начал становиться финансовым изгоем

После многолетнего привлечения иностранного капитала на рынки Китая страна начала становиться финансовым изгоем для глобальных инвесторов из-за политики лидера КНР Си Цзиньпина, пишет Bloomberg.

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Инвесторы ссылаются на непредсказуемые решения регулятора, экономический ущерб, вызванный жесткой политикой КНР в отношении COVID-19, и неустойчивость рынка недвижимости. Также они говорят о растущих рисках из-за дружбы Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным.

«Западный капитал начинает отворачиваться от Китая», — сказал Мэтт Смит из инвестиционной компании Ruffer LLP, которая недавно закрыла свой офис в Гонконге.

Другой источник издания отметил, что некоторые европейские пенсионные фонды и благотворительные организации больше не хотят, чтобы Китай был в их портфелях из-за растущих геополитических и управленческих рисков.

Индекс китайских акций CSI 300 упал примерно на 27 процентов по сравнению с пиковым значением 17 месяцев назад. Инвесторы в высокодоходные долларовые облигации Китая терпят убытки с начала года в размере 34 процентов, это даже хуже, чем в прошлом году.