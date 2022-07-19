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47 минут назад

Объем вложений РФ в госбумаги США в мае увеличился на $1 млн по сравнению с апрелем

ТАСС

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в мае увеличился на $1 млн по сравнению с предшествующим месяцем и составил $2,004 млрд, как следует из опубликованных в понедельник документов Минфина США.

Россия увеличила вложения в госбумаги США
Фото: ReutersReuters

В феврале указанный показатель оценивался в $3,753 млрд, в апреле, как и в марте, - $2,003 млрд. В мае на долгосрочные облигации в российских вложениях приходилось $3 млн (на $1 млн больше, чем в апреле и марте), на краткосрочные - $2,001 млрд (без изменений). В феврале первый показатель оценивался в $2 млн, а второй - в $3,751 млрд. В результате введенных администрацией президента США Джо Байдена экономических санкций доступ к этим средствам теперь, по сути, заблокирован.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в мае осталась Япония (приблизительно $1,2 трлн). Второе место с $980,8 млрд (против $1,03 трлн в апреле) занял Китай. На третьем - Великобритания с $634 млрд.

Экономика,Джозеф Байден,Администрация США,Казначейство США,
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