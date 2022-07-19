Россия увеличила вложения в госбумаги США

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в мае увеличился на $1 млн по сравнению с предшествующим месяцем и составил $2,004 млрд, как следует из опубликованных в понедельник документов Минфина США .

В феврале указанный показатель оценивался в $3,753 млрд, в апреле, как и в марте, - $2,003 млрд. В мае на долгосрочные облигации в российских вложениях приходилось $3 млн (на $1 млн больше, чем в апреле и марте), на краткосрочные - $2,001 млрд (без изменений). В феврале первый показатель оценивался в $2 млн, а второй - в $3,751 млрд. В результате введенных администрацией президента США Джо Байдена экономических санкций доступ к этим средствам теперь, по сути, заблокирован.