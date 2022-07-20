Европе грозит дефицит танкеров для СПГ

Спрос на танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) возрос за последние месяцы, из-за чего страны Европы могут столкнуться с нехваткой этого вида судов. Об этом сообщает в среду газета Handelsblatt.

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Транспортные мощности для перевозки СПГ стали редким товаром, пишет издание. Европейские страны хотят освободиться от зависимости от топлива из России и подготовиться к возможному прекращению поставок газа за счет импорта СПГ. Но, отмечает газета, "логистика имеет свои границы".

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"У нас есть газ, но танкер найти не можем", - рассказал изданию судовой брокер из греческого портового города Пирей.

Как отмечает газета с ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv, импорт СПГ в Европу за первые пять месяцев года вырос на 60% по сравнению с прошлым годом. Это, в свою очередь, привело к росту фрахтовых ставок и стоимости судов: год назад танкер, перевозящий объем в 175 тыс. куб. м газа стоил около $195 млн, теперь цена приблизилась к $250 млн.

"По оценкам экспертов рынка, спрос на транспортные мощности для СПГ вырастет вдвое до 2040 года", - пишет газета.

Вместе с тем в мире не так много верфей, на которых строится этот тип кораблей, три крупнейших находятся в Южной Корее: Hyundai Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Samsung Heavy Industries. На корейские верфи приходится 87% заказов, остальные распределены между КНР и Японией. По словам газеты, "верфи полностью загружены заказами на годы вперед".

Установки для регазификации СПГ также могут оказаться в дефиците. Как пишет газета, всего в мире насчитывается 45 FSRU - плавучих хранилищ СПГ, оснащенных регазификационной установкой, еще пять сейчас строятся.

"В одной только Европе 16 FSRU-проектов находятся в стадии планирования. <...> Строительство FSRU сейчас стоит около $400 млн. Кто сделает заказ сегодня, может рассчитывать на его исполнение только через пять лет", - указывает издание.

Ситуация с газом в Европе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия считает "вероятным сценарием" полное отключение российского газа и призывает начать подготовку к этому, сохраняя единство ЕС и сократив потребление газа на 15%. Еврокомиссия также пообещала прилагать максимум усилий, чтобы активизировать закупки газа, альтернативного российскому, из всех доступных источников: Алжира, Норвегии, США, стран Персидского залива и Северной Африки, Азербайджана и других.