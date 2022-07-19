Глава ВТБ отреагировал на угрозы офиса Зеленского банкам США и ЕС

Глава ВТБ Андрей Костин счел кампанию угроз западным банкирам, инициированную в Киеве, проявлением популизма и эгоизма по отношению к «собственным кормильцам», и тем, кто оказывает помощь украинской стороне. Своим мнением он поделился в колонке для РБК.

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Напомним, что ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Киев подаст иски в Международный уголовный суд (МУС) против крупнейших банков Европы и США, если отношения с компаниями, которые торгуют российской нефтью, не будут разорваны. По словам Устенко, в JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC и Credit Agricole были направлены письма с претензиями. Так, банки могут быть отстранены от финансирования будущего восстановления страны, если требования Украины не будут выполнены.

«Есть уже нечто привычное во всем этом бесконечном популизме украинских политиков. Новый украинский «истеблишмент» в диалоге с Западом все больше напоминает недоросля из одноименной классической комедии Фонвизина. Эгоизм по отношению к собственным кормильцам в конечном счете оказывается невозможно спрятать за ширмой из неуклюжей лести и манипуляций», — указал глава ВТБ.