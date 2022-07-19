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2 часа назад

Глава ВТБ отреагировал на обвинения офиса Зеленского в адрес банков США и ЕС

Лера Букина

Глава ВТБ Андрей Костин счел кампанию угроз западным банкирам, инициированную в Киеве, проявлением популизма и эгоизма по отношению к «собственным кормильцам», и тем, кто оказывает помощь украинской стороне. Своим мнением он поделился в колонке для РБК.

Глава ВТБ отреагировал на угрозы офиса Зеленского банкам США и ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Киев подаст иски в Международный уголовный суд (МУС) против крупнейших банков Европы и США, если отношения с компаниями, которые торгуют российской нефтью, не будут разорваны. По словам Устенко, в JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC и Credit Agricole были направлены письма с претензиями. Так, банки могут быть отстранены от финансирования будущего восстановления страны, если требования Украины не будут выполнены.

«Есть уже нечто привычное во всем этом бесконечном популизме украинских политиков. Новый украинский «истеблишмент» в диалоге с Западом все больше напоминает недоросля из одноименной классической комедии Фонвизина. Эгоизм по отношению к собственным кормильцам в конечном счете оказывается невозможно спрятать за ширмой из неуклюжей лести и манипуляций», — указал глава ВТБ.

Это не первая претензия к западным союзникам со стороны властей Украины. В частности, в воскресенье, 17 июля, президент Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с премьер-министром Канады подчеркнул недовольство украинцев в связи с тем, что его правительство приняло решение вернуть турбину для российского газопровода «Северный поток». Напомним, что ранее она находилась на ремонте в Монреале.

Экономика,Олег Устенко,Владимир Зеленский,Андрей Костин,Банк ВТБ,ЕС,
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