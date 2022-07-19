Минфин предложил новые параметры для бюджетного правила, по которому сверхдоходы от продажи нефти и газа идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Министерство предлагает ориентироваться на базовую цену нефти (цену отсечения) $60 за баррель — всё, что получено сверх этого, поступит в виде налогов в ФНБ. Также вводится новая величина — объём добычи. Для изъятия сверхдоходов он должен составлять 9,5 млн баррелей в сутки, сообщили источники «Ведомостей».

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Новая конструкция бюджетного правила ещё обсуждается, заявили изданию в Минфине и Минэкономразвития. О конкретных решениях пока рано говорить, добавили в ведомствах.

Бюджетное правило влияет не только на наполняемость ФНБ, но и на валютный рынок. В 2021 году Минфин покупал валюту в фонде при цене отсечения выше $44,2 за баррель и продавал при ценах ниже этого уровня. Действие бюджетного правила приостановили в конце февраля из-за блокировки валютных резервов Центробанка за рубежом.

В апреле глава Счётной палаты Алексей Кудрин говорил, что приостановка бюджетного правила позволит направить в экономику дополнительные 6,3 трлн рублей нефтегазовых доходов ($113 млрд по текущему курсу).

В июне он призвал сохранить базовые принципы бюджетного правила, поскольку его приостановка стала одной из причин «переукрепления» рубля. По словам экономиста, правило помогало выводить из оборота часть валюты, «которая давит на рубль».