Эксперты предупредили об энергетической «буре» в ЕС

Из-за аномальной жары европейские государства не смогут увеличить запасы газа перед зимним периодом. «Хаос» может наступить гораздо раньше, чем прогнозировалось, а Евросоюз не

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не будет готов к такому раскладу событий, сообщила норвежская аналитическая компания в области энергетики Rystad Energy.

«В апреле мы ожидали, что следующая европейская зима будет трудным временем для потребителей и правительств. Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется с бурей гораздо раньше», — указано в сообщении.

Напомним, что стоимость электроэнергии стала активно расти с конца февраля. Цена доходила до максимума в €530 за мегаватт-час (МВт•ч), однако затем она стабилизировалась на уровне €180 за 1 МВт•ч.

Как сообщили в Rystad Energy, неопределенность в отношении экспорта российского газа в Европу повлекла собой повышение цены до нынешних €278 за 1 МВт•ч. Это, в свою очередь, более чем в три раза превышает стоимость, которая была в прошлом году.

«Момент, когда кризис «укусит» глубже, становится все ближе и ближе, поскольку мы приближаемся к лету, а затем к осени, это все больше вопрос «когда», а не «если кризис наступит», — подчеркнул старший энергетический аналитик Rystad Energy Владимир Петров.