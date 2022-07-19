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2 часа назад

МИД Китая назвал неприемлемыми угрозы США по поводу "обхода" антироссийских санкций

Газета.Ruиещё 7

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал неприемлемыми угрозы США по поводу «обхода» антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

Китай ответил на угрозы США по поводу «обхода» санкций против РФ
Фото: ReutersReuters

«По украинскому вопросу КНР неизменно занимает объективную и справедливую позицию. Мы решительно против того, чтобы кто бы то ни было заявлял о своих беспочвенных подозрениях в адрес китайской стороны и к тому же демонстративно угрожал Китаю. Наша страна всегда выступает против односторонних санкций, пренебрегающих нормами международного права», — заявил Чжао.

Он добавил, что именно Вашингтон является главным виновником начала боевых действий на Украине.

«США должны занять ответственную позицию, способствовать благополучному урегулированию кризисной ситуации на Украине, создать необходимые условия для мирных переговоров между сторонами, вовлеченными в этот конфликт», — резюмировал Чжао.

Ранее глава Минфина США заявил, что Запад примет жесткие меры против нарушителей мирового порядка, указав на Китай.

Экономика,Казначейство США,
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