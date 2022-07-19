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1 час назад

В ЕК усомнились в возобновлении работы «Северного потока»

News.ru

В Еврокомиссии сомневаются в том, что прокачка газа по «Северному потоку» возобновится по окончании планового техобслуживания. По словам еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, в Европе исходят из того, что Россия не станет продолжать поставки топлива, сообщает The Wall Street Journal.

ЕС перестал верить в возобновление работы «Северного потока-1»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы работаем, исходя из предположения, что его («Северного потока» — NEWS.ru) работа не возобновится», — цитирует издание еврокомиссара.

Накануне стало известно, что две немецкие компании получили от «Газпрома» письма о форс-мажоре. В них отмечается, что российская сторона не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств. Власти Германии предположили, что Россия не станет продолжать поставки топлива в полном объеме после завершения работ на трубопроводе.

Ранее в «Газпроме» отказались прогнозировать ситуацию с работой «Северного потока». В компании пояснили, что не располагают документами, позволяющими вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель Siemens, необходимый для функционирования трубопровода.

Позднее стало известно, что Канада отправила двигатель в Германию. Предполагается, что туда он прибудет 24 июля, а на доставку в Россию потребуется еще около недели.

Экономика,Йоханнес Хан,Газпром,Еврокомиссия,
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