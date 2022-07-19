ЕС перестал верить в возобновление работы «Северного потока-1»

В Еврокомиссии сомневаются в том, что прокачка газа по «Северному потоку» возобновится по окончании планового техобслуживания. По словам еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, в Европе исходят из того, что Россия не станет продолжать поставки топлива, сообщает The Wall Street Journal.

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«Мы работаем, исходя из предположения, что его («Северного потока» — NEWS.ru) работа не возобновится», — цитирует издание еврокомиссара.

Накануне стало известно, что две немецкие компании получили от «Газпрома» письма о форс-мажоре. В них отмечается, что российская сторона не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств. Власти Германии предположили, что Россия не станет продолжать поставки топлива в полном объеме после завершения работ на трубопроводе.

Ранее в «Газпроме» отказались прогнозировать ситуацию с работой «Северного потока». В компании пояснили, что не располагают документами, позволяющими вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель Siemens, необходимый для функционирования трубопровода.