В Еврокомиссии не ожидают возобновления

прокачки газа по «Северному потоку» по окончании планового техобслуживания. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание ссылается на слова еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, который заявил что в Европе не ждут продолжения поставок топлива со стороны России.

«Мы работаем, исходя из предположения, что его («Северного потока» — прим. ред.) работа не возобновится, — указал Йоханнес.

В понедельник сообщалось, что двум немецким компаниям «Газпром» направил письма о форс-мажоре. В них говорится о том, что РФ не гарантирует поставки газа в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

В ФРГ высказали предположение, что Россия не будет продолжать поставки топлива в полном объеме после завершения работ на трубопроводе.