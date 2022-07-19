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1 час назад

В ЕК не рассчитывают на возобновление работы «Северного потока»

Мария Иванова

В Еврокомиссии не ожидают возобновления

прокачки газа по «Северному потоку» по окончании планового техобслуживания. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание ссылается на слова еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, который заявил что в Европе не ждут продолжения поставок топлива со стороны России.

«Мы работаем, исходя из предположения, что его («Северного потока» — прим. ред.) работа не возобновится, — указал Йоханнес.

В понедельник сообщалось, что двум немецким компаниям «Газпром» направил письма о форс-мажоре. В них говорится о том, что РФ не гарантирует поставки газа в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

В ФРГ высказали предположение, что Россия не будет продолжать поставки топлива в полном объеме после завершения работ на трубопроводе.

Ранее «Газпроме» не стал давать прогнозы по ситуации с работой «Северного потока». Там объяснили это тем, что компания не располагает документацией, позволяющей вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель Siemens, необходимый для функционирования трубопровода. Позднее появились новости о том, что Канада отправила двигатель в Германию.

Экономика,Йоханнес Хан,Газпром,Еврокомиссия,
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