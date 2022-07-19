ЕС разморозит активы российских банков

Евросоюз рассматривает возможность разморозить часть ресурсов некоторых российских банков для проведения транзакции, связанных с продовольствием и удобрениями. Об этом со ссылкой на проект документа ЕС сообщает агентство Reuters.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это рядом стран, в том числе ЕС, были введены обширные антироссийские санкции. В частности, были заблокированы активы Банка России и некоторых российских банков. Также российские кредитные организации были отключены от системы межбанковских расчетов SWIFT.

В проекте документа ЕС отмечается, что активы российских банков могут быть разморожены «после того, как будет установлено, что они необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения».

По данным издания, к такому шагу Евросоюз подтолкнула «критика со стороны африканских лидеров по поводу негативного влияния санкций на торговлю».

Также Европейский союз намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых было приостановлено из-за санкций.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в этом году ряду стран может грозить голод. Однако такое развитие событий можно предотвратить, если на мировые рынки будет немедленно возвращено продовольствие и удобрения из России и Украины.