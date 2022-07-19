ЕС разморозит активы российских банков

Евросоюз рассматривает возможность разморозить часть ресурсов некоторых российских банков для проведения транзакции, связанных с продовольствием и удобрениями. Об этом со ссылкой на проект документа ЕС сообщает агентство Reuters.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это рядом стран, в том числе ЕС, были введены обширные антироссийские санкции. В частности, были заблокированы активы Банка России и некоторых российских банков. Также российские кредитные организации были отключены от системы межбанковских расчетов SWIFT.
В проекте документа ЕС отмечается, что активы российских банков могут быть разморожены «после того, как будет установлено, что они необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения».
По данным издания, к такому шагу Евросоюз подтолкнула «критика со стороны африканских лидеров по поводу негативного влияния санкций на торговлю».
Ожидается, что будет разморожена часть активов ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», банка «Открытие», ВЭБ, «Промсвязьбанка» и банка «Россия».
Также Европейский союз намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых было приостановлено из-за санкций.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в этом году ряду стран может грозить голод. Однако такое развитие событий можно предотвратить, если на мировые рынки будет немедленно возвращено продовольствие и удобрения из России и Украины.
Лидеры стран «большой семерки» пообещали по итогам саммита, который прошел в конце июня, что санкции, введенные против России из-за украинского кризиса, не затронут поставки продовольствия.