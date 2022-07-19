Чехия заинтересовалась поставками газа из Азербайджана

Чехия была бы заинтересована в налаживании поставок газа из Азербайджана, заявил посол Чехии в Баку Милан Седлачек. Его слова приводит агентство Azernews.

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«Мы знаем Азербайджан как надежного поставщика нефти, и недавнее соглашение о расширении Трансальпийского трубопровода (TAL), который доставляет азербайджанскую нефть в нашу страну, делает нас менее зависимыми от России. Чехия заинтересована в среднесрочной перспективе в получении доступа к газу от всех надежных поставщиков», — заявил дипломат.

Седлачек также обратил внимание, что в контексте текущего энергетического кризиса в Европе страна рассматривает все опции, которые потенциально могут сделать ее менее зависимой от поставок энергоресурсов из России.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится к зиме, исходя из «худшего сценария», который предусматривает полное прекращение поставок газа на европейскую территорию со стороны «Газпрома». Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.