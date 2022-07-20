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1 час назад

Путин предложил Европе запустить «Северный поток-2»

Алиса Селезнёва

Президент РФ Владимир Путин заявил, что энергетические кризис в ЕС можно разрешить с помощью газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Путин сделал после трехсторонней встречи с главами Ирана и Турции.

«Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это «Северный поток-2». Его можно запустить. Его же не запускают!» - сказал он.

Путин добавил, что полтора - два месяца назад обсуждал эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцем. Российский президент напомнил Шольцу, что «Газпром» создал мощности под «СП-2» и «нужно с этим что-то делать».

«Они не могут бесконечно висеть. Ну, ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы - поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту», - рассказал Путин.

По его словам, после этого он предупредил Шольца, что половину объемов газа, предназначенного для «Северного потока», РФ снимет для внутреннего потребления и переработки.

Прекращена поставка газа по «Северному потоку»

В конце февраля после признания Россией ДНР и ЛНР Германия остановила процесс сертификации «Северного потока-2».

В Кремле заявили, что невозможным запуск газопровода сделала «истерическая реальность», но в будущем судьбу газопровода оценят «трезво». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что инфраструктура «Северного потока-2» готова и «никуда не денется».

В июне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод готов к работе и поставки в ЕС по нему можно запустить «хоть сейчас». Однако в немецком Министерстве экономики и защиты климата подчеркнули, что «СП-2» не сертифицирован и не может быть запущен.

Экономика,Олаф Шольц,Алексей Миллер,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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