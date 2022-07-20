Путин: цены на нефть «взлетят до небес» из-за потолка стоимости

Президент России Владимир Путин назвал «завиральной» инициативу установить потолок цен на российскую нефть. Соответствующее заявление он сделал по итогам рабочего визита в Иран. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

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По словам Путина, Запад наступает «на те же самые грабли», что и с российским газом.

«Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — предупредил глава государства.

Ранее агентство Bloomberg писало, что страны G7 рассматривают вопрос установления потолка цен на российскую нефть за счет ограничения стоимости ее страхования и перевозки. Агентство Reuters также сообщало о планах «Большой семерки» установить предельную стоимость, чтобы ограничить доходы России от энергоносителей.

После этого премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении G7 создать механизм, который позволит понизить цены на российское сырье в два раза.