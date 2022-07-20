Евросоюз собирается впервые провести предстоящий зимний период без российского газа. Об этом заявил в среду еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС.

В этой связи работа атомных и угольных электростанций может быть продлена в этом и следующем году.

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», - указал Бретон.

Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс указал на необходимость перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях крайне высоких цен на газ впервые стала рентабельной.