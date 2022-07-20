Евросоюз собирается впервые провести предстоящий зимний период без российского газа. Об этом заявил в среду еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС.
В этой связи работа атомных и угольных электростанций может быть продлена в этом и следующем году.
«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», - указал Бретон.
Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс указал на необходимость перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях крайне высоких цен на газ впервые стала рентабельной.
Сегодня биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды росли на 1,3% и приблизились к 1650 долларов за тысячу кубометров. Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу голландской TTF открыли торговую на уровне в 1620 долларов. После этого стоимость начала колебаться и перешла к росту. Котировки пока максимально достигали 1650,1 доллара (+1,3%). Биржевые котировки в Европе начали активно расти с 13 июня.