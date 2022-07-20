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1 час назад

Европа собирается впервые провести зиму без российского газа

Лера Букина

Евросоюз собирается впервые провести предстоящий зимний период без российского газа. Об этом заявил в среду еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС.

В этой связи работа атомных и угольных электростанций может быть продлена в этом и следующем году.

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», - указал Бретон.

Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс указал на необходимость перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях крайне высоких цен на газ впервые стала рентабельной.

Bloomberg назвал причину нового роста цен на газ в Европе

Сегодня биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды росли на 1,3% и приблизились к 1650 долларов за тысячу кубометров. Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу голландской TTF открыли торговую на уровне в 1620 долларов. После этого стоимость начала колебаться и перешла к росту. Котировки пока максимально достигали 1650,1 доллара (+1,3%). Биржевые котировки в Европе начали активно расти с 13 июня.

Экономика,Тьерри Бретон,Еврокомиссия,ЕС,
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