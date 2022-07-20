Россия начала строительство первой АЭС в Египте

«Росатом» приступил к строительству атомной электростанции «Эд-Дабаа» в египетской провинции Матрух. Это первый крупный проект компании в Африке и первая АЭС для Египта. Станция будет состоять из четырёх энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый. Её ориентировочная стоимость — $30 млрд, на 85% из которых Россия выдаст кредит. Разрешение на строительство первого блока госкорпорация «Росатом» получила в конце июня.

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В 2015 году правительства России и Египта заключили соглашение о строительстве АЭС. В 2019 году египетское управление по атомным станциям получило от государства разрешение на использование площадки для возведения станции, а в июне 2022-го власти Египта одобрили начало работ. До этого профильные ведомства изучали, не повредит ли проект гражданам страны, их имуществу или окружающей среде.

На строительство станции уйдёт около $30 млрд, 85% которых ($25 млрд) покроет Россия. Она выдаст египетскому правительству кредит под 3% годовых, выплачивать его страна начнёт в 2029 году.

Россия построит четырёхблочную станцию с реакторами ВВЭР-1200 и весь срок жизни АЭС (ориентировочно 60 лет) будет поставлять топливо. После каждого введения блока российское правительство 10 лет будет заниматься его обслуживанием — обучать персонал и обеспечивать ремонт. Также до 2028 года в Египте построят хранилище для использованного топлива.