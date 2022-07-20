Зеленский обсудил с главой Евросовета новые антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Главными их темами стали ситуация на фронте и введение нового пакета санкций против России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офис Зеленского.
Отмечается, что во время переговоров с Мишелем президент Украины призвал продолжать «усиление санкционного давления на страну-агрессора». Также Зеленский и глава Евросовета обсудили финансовые потребности государства. Других деталей переговоров в офисе лидера Украины не раскрыли.
Напомним, что сейчас Евросоюз готовиться принять седьмой пакет антироссийских санкций. Известно, что в него войдут запрет импорта золота из РФ. Также в ЕС планируют расширить список ограничений на экспорт и физических лиц, в отношении которых введут рестрикции. По словам главы МИД Франции Катрин Колонна, под санкции попадет еще 55 россиян. Их имена пока неизвестны.