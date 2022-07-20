Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Reuters: Западные страны помогли Украине избежать дефолта

Илья Родин

Страны-кредиторы Украины договорились приостановить обслуживание украинского долга. Отсрочка предоставлена на период с 1 августа 2022 года до конца 2023 года. Такое решение позволит Киеву избежать дефолта. Об этом пишет Reuters.

Reuters: Западные страны помогли Украине избежать дефолта
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что на уступки согласились пойти такие страны, как США, Канада, Франция, Германия, Япония и Великобритания. Представители этих государств подчеркнули, что не исключена возможность продления отсрочки.

По данным издания, украинские власти намереваются предложить зарубежным кредиторам дополнительные процентные выплаты.

Moody's: Россия допустила дефолт по евробондам

Ранее сообщалось, что эксперты британской юридической фирмы Dechert посоветовали частным кредиторам компании «Нафтогаз» отклонить запрос украинской стороны о заморозке выплат по еврооблигациям.

Экономика,Нафтогаз,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители