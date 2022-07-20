Reuters: Западные страны помогли Украине избежать дефолта

Страны-кредиторы Украины договорились приостановить обслуживание украинского долга. Отсрочка предоставлена на период с 1 августа 2022 года до конца 2023 года. Такое решение позволит Киеву избежать дефолта. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что на уступки согласились пойти такие страны, как США, Канада, Франция, Германия, Япония и Великобритания. Представители этих государств подчеркнули, что не исключена возможность продления отсрочки.

По данным издания, украинские власти намереваются предложить зарубежным кредиторам дополнительные процентные выплаты.