Reuters: Западные страны помогли Украине избежать дефолта

Страны-кредиторы Украины договорились приостановить обслуживание украинского долга. Отсрочка предоставлена на период с 1 августа 2022 года до конца 2023 года. Такое решение позволит Киеву избежать дефолта. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что на уступки согласились пойти такие страны, как США, Канада, Франция, Германия, Япония и Великобритания. Представители этих государств подчеркнули, что не исключена возможность продления отсрочки.
По данным издания, украинские власти намереваются предложить зарубежным кредиторам дополнительные процентные выплаты.
Ранее сообщалось, что эксперты британской юридической фирмы Dechert посоветовали частным кредиторам компании «Нафтогаз» отклонить запрос украинской стороны о заморозке выплат по еврооблигациям.