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56 минут назад

Литва раскрыла подробности седьмого пакета санкций против РФ

Илья Родин

Постпред Литвы в Евросоюзе Арнольдас Пранцкявичюс рассказал в социальных сетях, что ЕС утвердил седьмой пакет ограничительных мер против Москвы. В него вошел запрет на поставки золота из России. Об этом пишет РИА «Новости».

«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России», - подчеркнул Арнольдас Пранцкявичюс.

Политик пояснил, что в список рестрикций вошли эмбарго на поставки российского золота, новые меры контроля за экспортом и так далее.

По словам Пранцкявичюса, ограничительные меры также коснулись частных лиц. В список попали политические деятели, военачальники, бизнесмены и журналисты.

ЕС решил усилить санкции против России

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия не упомянула в проекте санкционного пакета готовые изделия из золота. Таким образом, сохранилась возможность поставок из России ювелирных изделий.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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