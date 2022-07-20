Постпред Литвы в Евросоюзе Арнольдас Пранцкявичюс рассказал в социальных сетях, что ЕС утвердил седьмой пакет ограничительных мер против Москвы. В него вошел запрет на поставки золота из России. Об этом пишет РИА «Новости».

«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России», - подчеркнул Арнольдас Пранцкявичюс.

Политик пояснил, что в список рестрикций вошли эмбарго на поставки российского золота, новые меры контроля за экспортом и так далее.

По словам Пранцкявичюса, ограничительные меры также коснулись частных лиц. В список попали политические деятели, военачальники, бизнесмены и журналисты.