В Испании раскритиковали предложение ЕК сократить потребление газа

Вице-премьер Испании Тереса Рибера прокомментировала на пресс-конференции идею Еврокомиссии о снижении потребления газа в странах ЕС. Она уточнила, что страна выступает против подобных инициатив. Об этом пишет Independiente.

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Отмечается, что Брюссель в среду, 20 июля, рекомендовал странам ЕС принять меры к тому, чтобы снизить спрос на энергоноситель на 15%.

Рибера подчеркнула, что Мадрид при вступлении в ЕС принял на себя соответствующие обязательства. Но страна не обязана выполнять те требования, которые выходят за указанные в договоре границы.