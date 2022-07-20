В Испании раскритиковали предложение ЕК сократить потребление газа

Вице-премьер Испании Тереса Рибера прокомментировала на пресс-конференции идею Еврокомиссии о снижении потребления газа в странах ЕС. Она уточнила, что страна выступает против подобных инициатив. Об этом пишет Independiente.
Отмечается, что Брюссель в среду, 20 июля, рекомендовал странам ЕС принять меры к тому, чтобы снизить спрос на энергоноситель на 15%.
Рибера подчеркнула, что Мадрид при вступлении в ЕС принял на себя соответствующие обязательства. Но страна не обязана выполнять те требования, которые выходят за указанные в договоре границы.
Она призвала министров энергетики Евросоюза обсудить возникшие разногласия на ближайшем саммите в Брюсселе. При этом вице-премьер выразила сожаление из-за «отсутствия диалога» ЕК с государствами, входящими в организацию.