Британия ввела новые санкции на импорт угля и нефти из России

Великобритания ввела запрет на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем российского угля и угольной продукции, а также нефти. О новых санкциях говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

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Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит 10 августа, а на импорт нефти — 31 декабря 2022 года. Санкции также запрещают предоставление финуслуг, посреднических услуг и технической помощи, связанных с этими товарами.

Ранее Евросоюз согласовал новый пакет санкций против Москвы, который включает запрет на российское золото. В проекте приложения к документу говорится, что ЕС запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты.