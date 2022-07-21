Последствия разлада в ЕС из-за газа оценили

Требования Еврокомиссии о снижении потребления газа на 15 процентов являются невыполнимыми для многих стран. В ряде государств уже появляется термин «энергетической нищеты», когда люди не могут позволить себе оплатить тепло в собственных домах, заявил в разговоре политический аналитик Александр Асафов. В разговоре с «Лентой.ру». он оценил последствия разлада из-за газового вопроса в ЕС.

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Правительство Португалии отказалось поддерживать план Еврокомиссии (ЕК) по экономии газа. Об этом рассказал государственный секретарь по окружающей среде и энергетике республики Жоау Галамба. В Лиссабоне выступили против сокращения потребления газа на 15 процентов.

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«Это не может быть применено к Португалии. Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами», — указал Галамба.

Энергетическая нищета

«Дело в том, что страны прекрасно понимают, чего им будет стоить выполнение пожеланий Брюсселя об экономии газа на 15 процентов, — заметил Асафов. — Они уже и так находятся в состоянии дефицита, минус еще 15 процентов — это уже не дефицит, а настоящая энергетическая катастрофа. Поэтому правительства разных стран и пытаются вернуть Брюссель хоть в какую-то реальность и указать на невозможность выполнения этих требований».

Аналитик напомнил, что именно по этой причине Венгрия уже ввела режим чрезвычайной ситуации, чтобы иметь возможность принимать оперативные меры. Асафов уверен, что решение об отказе от российского газа — не экономическое, а политическое, что и вызывает справедливое возмущение стран.

«Мы уже видим, что появляется такой термин, как "энергетическая нищета", когда люди просто не могут себе позволить оплатить тепло. А теперь им говорят, что нельзя пользоваться еще и электричеством и горячей водой, что меняет условия жизни на невыносимые. Власти стран, особенно тех, которых скоро проходить через выборы, понимают, чего это будет стоить населению, как отразится на его социальном самочувствии, и, собственно, на шансах самих политиков на выборах», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Александр Асафов, аналитик

Жоау Галамба говорит как раз о том, что Еврокомиссия не принимает во внимание различия между странами: есть те, которые более готовы к энергетическому кризису, но есть и те, которые с ним не справятся. Эта инициатива оставляет Лиссабон без электричества, никакими послаблениями в углевой и атомной энергетике тут не поможешь

Кризис для Евросоюза

Это уже не первый пример несогласия стран с решениями Еврокомиссии, напомнил Асафов.

«Все же не думаю, что данная ситуация приведет к распаду Евросоюза на уровне выхода отдельных стран. Но ЕК точно придется искать обходные пути: для каких-то государств подойдет компенсация деньгами, где-то будут возможны другие варианты. Польша, например, закупает у Германии газ неизвестного происхождения и платит за него значительно больше. Но, на самом деле, это все тот же российский газ, а Польша платит только за очищение от политобстоятельств», — считает аналитик.

Так же и Великобритания, по его словам, закупает российские углеводороды через обходные пути, вероятно, и другие государства воспользуются тем же сценарием. Асафов заключил, что на уровне риторики страны в итоге поддержат решение о сокращении использования российского газа, но на деле продолжат искать возможности поставок через третьи страны.