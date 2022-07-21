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1 час назад

Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта

ТАССиещё 13

Российским производителям надо готовиться к тому, что механизм параллельного импорта, запущенный в мае и позволяюший ввозить в РФ отдельные товары без согласия правообладателя, может быть в скором времени отменен, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Удмуртию в составе делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции", - сказал он во время осмотра выставки удмуртских промышленных предприятий.

Для Мантурова это первая рабочая поездка в статусе зампреда правительства: решение о его назначении вице-премьером с сохранением должности министра было утверждено 15 июля.

В настоящее время механизм параллельного импорта действует до конца года. Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба РФ, всегда поддерживавшая этот механизм, заявляла о целесообразности введения параллельного импорта на постоянной основе.

Мишустин, обращаясь к представителю удмуртского ОА "Концерн "Аксион", представлявшего на выставке в числе прочего бытовую технику, отметил важность сбора данных по текущей доле рынка отечественной продукции и перспективах роста этой доли. "Надо знать долю рынка. Потом можно выстроить стратегию замещения всего параллельного импорта. Это очень важно", - сказал премьер-министр.

Экономика,Михаил Мишустин,Денис Мантуров,ФАС России,Минпромторг,
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