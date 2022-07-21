Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта

"Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции", - сказал он во время осмотра выставки удмуртских промышленных предприятий.