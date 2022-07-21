«Энергетическая нищета»: политолог рассказал о разладе в ЕС из-за газа

Требования Еврокомиссии о снижении потребления газа на 15 процентов являются невыполнимыми для многих стран. В ряде государств уже появляется термин «энергетической нищеты», когда люди не могут позволить себе оплатить тепло в собственных домах, заявил в разговоре политический аналитик Александр Асафов. В разговоре с «Лентой.ру». он оценил последствия разлада из-за газового вопроса в ЕС.

Правительство Португалии отказалось поддерживать план Еврокомиссии (ЕК) по экономии газа. Об этом рассказал государственный секретарь по окружающей среде и энергетике республики Жоау Галамба. В Лиссабоне выступили против сокращения потребления газа на 15 процентов.

«Это не может быть применено к Португалии. Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами», — указал Галамба.

Энергетическая нищета

«Дело в том, что страны прекрасно понимают, чего им будет стоить выполнение пожеланий Брюсселя об экономии газа на 15 процентов, — заметил Асафов. — Они уже и так находятся в состоянии дефицита, минус еще 15 процентов — это уже не дефицит, а настоящая энергетическая катастрофа. Поэтому правительства разных стран и пытаются вернуть Брюссель хоть в какую-то реальность и указать на невозможность выполнения этих требований».

Аналитик напомнил, что именно по этой причине Венгрия уже ввела режим чрезвычайной ситуации, чтобы иметь возможность принимать оперативные меры. Асафов уверен, что решение об отказе от российского газа — не экономическое, а политическое, что и вызывает справедливое возмущение стран.

«Мы уже видим, что появляется такой термин, как "энергетическая нищета", когда люди просто не могут себе позволить оплатить тепло. А теперь им говорят, что нельзя пользоваться еще и электричеством и горячей водой, что меняет условия жизни на невыносимые. Власти стран, особенно тех, которых скоро проходить через выборы, понимают, чего это будет стоить населению, как отразится на его социальном самочувствии, и, собственно, на шансах самих политиков на выборах», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Жоау Галамба говорит как раз о том, что Еврокомиссия не принимает во внимание различия между странами: есть те, которые более готовы к энергетическому кризису, но есть и те, которые с ним не справятся. Эта инициатива оставляет Лиссабон без электричества, никакими послаблениями в углевой и атомной энергетике тут не поможешь



Александр Асафов

аналитик

Кризис для Евросоюза

Это уже не первый пример несогласия стран с решениями Еврокомиссии, напомнил Асафов.

«Все же не думаю, что данная ситуация приведет к распаду Евросоюза на уровне выхода отдельных стран. Но ЕК точно придется искать обходные пути: для каких-то государств подойдет компенсация деньгами, где-то будут возможны другие варианты. Польша, например, закупает у Германии газ неизвестного происхождения и платит за него значительно больше. Но, на самом деле, это все тот же российский газ, а Польша платит только за очищение от политобстоятельств», — считает аналитик.

Так же и Великобритания, по его словам, закупает российские углеводороды через обходные пути, вероятно, и другие государства воспользуются тем же сценарием. Асафов заключил, что на уровне риторики страны в итоге поддержат решение о сокращении использования российского газа, но на деле продолжат искать возможности поставок через третьи страны.

Еврокомиссия считает "вероятным сценарием" полное отключение российского газа и призывает начать подготовку к этому, сохраняя единство ЕС и сократив потребление газа на 15%. Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией в среду пакете документов, который должен подготовить Евросоюз к зиме без российского газа. Для этого странам ЕС предстоит не только урезать энергопотребление, но и вернуть в эксплуатацию или продлить работу угольных и атомных электростанций, а также интенсифицировать переход на дорогие альтернативные источники энергии, которые в условиях крайне высоких цен на углеводороды впервые стали рентабельными.

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"Чтобы пройти зиму, в ситуации полного отключения российского газа необходимо заполнить наши газохранилища, поэтому необходимо сократить потребление газа. Мы призываем страны ЕС сократить потребление на 15%, что является эквивалентом 40 млрд куб. м", - заявила глава Еврокомиссии.

Она отметила, что "газохранилища в странах ЕС сейчас заполнены на 62%", но "поток российского газа в ЕС составляет не более одной трети от показателей [июля] прошлого года".

В опубликованном плане действий Еврокомиссии по подготовке к прекращению поставок российского газа отмечается, что страны ЕС должны к концу сентября представить Брюсселю планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года.

"Новое законодательство ставит цель для всех стран-членов сократить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года. Страны до конца сентября должны представить планы добровольного сокращения газа", - говорится в заявлении.

Еврокомиссия ожидает, что цены на газ останутся высокими, однако сокращение его потребления может исправить ситуацию. В плане также отмечается, что ведется активная работа над обеспечением дополнительных поставок газа, однако их будет недостаточно в случае серьезных перебоев с поставками.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что если осенью или зимой будет инициирован режим "экстренной ситуации в энергетике", ограничения потребления станут обязательными для всех, поэтому "лучше обеспечить экономию уже сейчас, на добровольной основе". "Вся энергия, сэкономленная летом, позволит нам пережить зиму".

Еврокомиссия, в частности, дала указание правительствам стран ЕС рассмотреть риски возможных отключений энергии в различных секторах, чтобы исключить дополнительного ущерба.

Отключения по определению не должны коснуться частных потребителей, которые считаются "защищенной категорией потребителей" в ЕС. Помимо этого, Еврокомиссия предлагает защитить от отключения социальные и оборонные структуры, системы жизнеобеспечения - предприятия по производство пищи и топлива. Особое внимание надлежит уделить объектам. входящим в трансъевропейские логистические и производственные цепочки, выпадение одного из звеньев которой может парализовать всю систему. Государство также должно учитывать риски на предприятиях, отключение которых от электроэнергии может нанести ущерб их целостности или значительно осложнить их повторный ввод в эксплуатацию.

Глава Еврокомиссии также призвала страны ЕС не только сокращать потребление газа и других энергоресурсов из России, но и "делиться с соседями" ресурсами из альтернативных источников.

Альтернативные закупки

Еврокомиссия также пообещала прилагать максимум усилий, чтобы активизировать закупки газа, альтернативные российскому из всех доступных источников: Алжира, Норвегии, США, стран Персидского залива и Северной Африки, Азербайджана и других.

По словам Тьерри Бретона, Еврокомиссия намеревалась к лету довести импорт сжиженного природного газа в Европу "до 50 млрд куб. м, а в реальности уже импортирует 64 млрд куб. м, плюс до 11 млрд куб. м поставляется по альтернативным газопроводам", в частности - по Трансадриатическому из Азербайджана.

По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, Евросоюзу для того, чтобы "прожить очень холодную зиму не хватает примерно 45 млрд куб. м газа, умеренную зиму - 30 млрд". Именно с этим связано решение ЕК сократить потребление газа на 15% или 40 млрд куб. м.

Россия в 2021 году, по оценкам ЕК, поставила в ЕС свыше 150 млрд куб. м трубопроводного газа.

Евросоюз принял решение о подготовке к зимнему сезону без расчета на использование голубого топлива из России, для этого будет продлена работа атомных и угольных электростанций. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС.

По словам Бретона, в Брюсселе приняли решение «готовиться к зиме без российского газа». Он подчеркнул, что для этого государствам ЕС разрешили продлить работу атомных и угольных электростанций, «чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую». Еврочиновник также отметил важность перехода к экологически чистым источникам энергии. Ранее в ЕК настаивали на скорейшем отказе от угля из-за последствий его сжигания для окружающей среды.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Газпром 14 июля уведомил по крайней мере трех покупателей в Европе о наступлении форс-мажора по поставкам газа.

В середине июня Газпром объявил о сокращении поставок по «Северному потоку» со 167 до 67 миллионов кубометров газа из-за поломки турбины, которую немецкая компания Siemens после отправки на ремонт в Канаду не могла получить обратно из-за антироссийских санкций, введенных Оттавой. Впоследствии канадские власти решили сделать исключение из режима рестрикций и вернуть турбину в Россию, чтобы европейские страны могли заполнить газовые хранилища на зиму.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что одним из способов увеличения поставок газа в Европу является запуск трубопровода «Северный поток — 2».

Экономика Чехии, Венгрии и Словакии может сократиться на 6%, если Россия прекратит поставлять газ в Европу. Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. По его словам, Германия, Италия и Австрия тоже сильно пострадают от нехватки российского топлива. Быстро заместить весь импорт из РФ поставками сжиженного природного газа (СПГ) будет трудно, уверен представитель МВФ.

«В некоторых странах Центральной и Восточной Европы — Венгрии, Словакии и Чехии — существует риск недополучить до 40% от обычного объёма потребления газа. Это может привести к сокращению валового внутреннего продукта на 6%», — написал Каммер в блоге на сайте фонда.

По его словам, масштабы экономических проблем в европейских странах будут зависеть от действий властей. Тем не менее полностью заменить импорт российского газа в ближайшее время будет трудно, подчеркнул Каммер.

Как пояснил представитель МВФ, СПГ сможет заменить две трети российского импорта газа в ближайшие 12 месяцев. Но это не позволит разрешить энергетический кризис во всём Евросоюзе, так как в некоторых странах попросту нет терминалов для приёма танкеров со сжиженным газом.

Кроме того, Германия и Италия, некоторые страны Центральной и Восточной Европы не могут обеспечить нормальную доставку газа из альтернативных источников через свои региональные распределительные системы, добавил Каммер.

С 11 июля Россия прекратила поставки газа в Германию по «Северному потоку». Причиной стал плановый ремонт, он должен продлиться до 21 июля. За это время «Газпром» проверит автоматические системы и механические компоненты обеих ниток «Северного потока».

Однако Европейская комиссия считает, что Россия не возобновит работу газопровода на этой неделе. На фоне простоя трубы биржевая стоимость газа в Европе поднялась выше $1700 за 1000 кубометров. Жителям Германии уже предрекают потерю работы из-за остановки «Северного потока».

Правительство Испании не поддерживает предложение Еврокомиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15%. Об этом заявила в среду вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера.

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"Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на несоразмерные жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили", - приводит слова замглавы правительства газета El País. Рибера заверила, что "испанские семьи не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах".



"Испания будет солидарна с остальной Европой, но наша солидарность гораздо полезнее, если мы сможем использовать наши инфраструктуры, чтобы иметь возможность предоставить газ остальным европейцам, но не за счет бытовых и промышленных потребителей, которые долгое время платили по очень высоким счетам", - добавила вице-премьер.

Португалия не поддержала предложение Еврокомиссии сократить потребление газа на 15%.

Об этом пишет Expresso.

Государственный секретарь по окружающей среде и энергетике Португалии Жоао Галамба раскритиковал ЕК за разработку «неустойчивого» предложения, которое вынуждает страну остаться без электричества.

Польша сейчас обеспечена природным газом только до марта 2023 года. Об этом передает радиостанция RMF FM.

«Польша в настоящее время обеспечена газом только до марта. Это все, что у нас есть в хранилищах и законтрактованных поставках», — уточнили на радио.

Как поясняется, при полном отключении РФ поставок газа на Запад, в Польше не будет в зимний период дефицита газа.

«Но весной у нас могут возникнуть проблемы. Тогда у нас может закончиться газ, например, для химических производств и, прежде всего, сельскохозяйственных удобрений», — добавили в сообщении.

Еврокомиссия призвала страны ЕС включить режим экономии и сократить потребление газа на 15%. Таким образом там пытаются подготовиться к холодам без российских поставок или с их ограниченным количеством.

Призыв не добавил оптимизма рядовым европейцам: вдобавок к возросшим ценам на бензин и рекордной инфляции у них появилась реальная перспектива остаться без отопления зимой.

Заседание Еврокомиссии по энергетической безопасности в Брюсселе прошло под девизом «Сохраним газ для безопасной зимы». На континенте планируют впервые провести холодные месяцы в экстремальных условиях - без российского газа. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе нужно уже сейчас готовиться к частичному либо полному прекращению поставок голубого топлива из России.

«Мы просим страны Европейского Союза сократить потребление газа на 15 процентов. Почему именно на 15 процентов? Это равноценно 45 миллиардам кубометров газа, и при такой экономии мы можем безопасно пережить эту зиму в случае прекращения подачи российского газа», - прокомментировала ситуацию она.

Снижение спроса на газ на заявленные 15 процентов пока мера добровольная, отметили в Еврокомиссии. Однако по информации агентства Блумберг, Брюссель намерен закрепить за собой право обязывать участников ЕС экономить топливо.

В некоторых странах союза, например, в Германии, призыв к энергетической голодовке уже поддерживается на государственном уровне.

«Совет людям: не паникуйте. Более 60% газа поступает с международного рынка, и следующей зимой у нас будет топливо. Однако цены на него высокие, поэтому сделайте все возможное, чтобы снизить потребление. Это очень важно для людей, и для отрасли», - высказалась заведующая отделом энергетики Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт.

Со слов председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сейчас доля российского топлива на рынке ЕС составляет менее трети.

При этом увеличивается поток сжиженного газа из США. За первое полугодие Соединенные Штаты поставили в Европу 65 миллионов тонн топлива, 9 из них были поставлены в июне.

Однако в этом месяце экспорт резко снизится до 150 тысяч тонн. Восьмого июля загорелось крупное производство сжиженного газа в Техасе. Еще через день на другом американском газовом заводе в Оклахоме произошёл взрыв. Именно на этих предприятиях вырабатывалась большая часть топлива, отправляемого за рубеж. Заводы останавливаются, и цены на газ в Европе растут.

«США выгодно, чтобы были аварии и остановки работы заводов по сжижению газа. Потому что чем больше газа идет на экспорт, тем выше цены на внутреннем рынке.Чем больше заперт газ внутри рынка, тем ниже цены, выгоднее потребителю», - пояснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По данным агентства Евростат, в целом в Евросоюзе инфляция в июне ускорилась до рекордных 8,6%. В аналогичном периоде прошлого года она составляла около 2%. Такой резкий скачок является следствием роста цен на энергоносители, из-за чего все неизбежно дорожает.

Самые высокие показатели инфляции - в Эстонии. Там она разогналась до 22%. Услуги стали дороже в среднем на треть, а товары - на 16%.

Катрин Рисалу, директор по закупкам торговой сети, рассказала, что цены на масло, яйца, мясо, сыр, молоко значительно поднялись. Картофель подорожал больше всего, его цена увеличилась на 127%.

Как показывают опросы, почти половина жителей Эстонии вынуждена сократить привычную продуктовую корзину.

«Пять лет назад мне достался в наследство от мамы дом. Счет за электричество составляет 590 евро. А я зарабатываю около 1200-1300 евро в месяц. Так что сейчас очень сложно. Цены так быстро растут, что я уже не могу себе позволить многие сезонные продукты, они слишком дорогие», - признается менеджер Тону Лийвак.

В апреле этого года правительство Эстонии решило отказаться от импорта российского газа и постепенно переходить на альтернативные источники тепла. Впрочем, варианты выбирают не всегда безопасные.

Как сообщает Эстонский национальный телеканал, в городе Нарва местные власти не успели заключить соглашение на поставку природного газа, поэтому в котельных используют сланцевое масло. Добыча этого нефтепродукта дешевле, но наносит большой вред окружающей среде. Загрязняются грунтовые воды, в атмосферу выбрасываются сопутствующие нефтяные газы. Тем не менее, Министерство экономики Эстонии такое решение проблемы одобрило и даже поставило в пример для других регионов страны.

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«Если предприятие централизованного теплоснабжения не получило газ, самоуправление идёт на чрезвычайные меры. Прекрасный пример Нарвы - там попросили у Департамента окружающей среды разрешение на использование резервного топлива - сланцевого масла. Департамент окружающей среды уже запросил мнение министерства, и мы четко заявили, что да, есть смысл применять сланцевое масло. Не нужно ждать, пока запасы газа будут исчерпаны или израсходованы до минимума», - объясняет Рийна Сиккут, министр экономики и инфраструктуры Эстонии.

Северный поток - основной маршрут поставок российского топлива в Европу - с 11 по 21 июля остановлен на плановое техническое обслуживание. В странах ЕС, в том числе в Германии, опасаются, что Россия и вовсе перекроет газ, хотя предпосылок к этому со стороны РФ нет. Тем не менее, европейские чиновники призывают готовиться к зимовке без российского топлива.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ни о каком давлении и шантаже со стороны России в сфере газа говорить нельзя.

«Мы слышим упрёки в том, что Россия использует ситуацию с газом для шантажа, для политического нажима и так далее. В своих заявлениях исчерпывающих, сделанных в Тегеране, а также на вчерашнем мероприятии по линии АСИ президент Путин весьма исчерпывающе пояснил, что ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя», — сказал Песков.