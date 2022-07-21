В Госдуме заявили о пользе от дефицита импортных товаров

Если параллельный импорт окажется сверхдостаточным, над ним необходимо будет взять контроль, считает депутат Госдумы, первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, дефицит импорта будет полезен и поможет стимулировать собственное производство внутри страны. Об этом политик заявил в разговоре с «Лентой.ру».

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Механизм параллельного импорта, введенный в мае 2022 года и позволяющий ввозить продукцию без разрешения правообладателя, может быть вскоре частично отменен, заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров. По словам Мантурова, решение было временным и необходимым для балансировки рынка. «Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — сказал он в ходе осмотра выставки промышленных предприятий в Удмуртии.

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Стимулирование собственного производства

«Мы открыли параллельный импорт через третьи страны, сейчас нужно смотреть таможенную статистику и выяснять, какие группы товаров сегодня превалируют над спросом, — сказал Арефьев. — Мантуров говорит только о том, что нельзя останавливать параллельным импортом собственное производство».

Арефьев напомнил, что российские политики уже говорили, что, возможно, придется вводить ввозные пошлины на ряд товаров параллельного импорта, поскольку этот рынок также необходимо регулировать.

«Они хотели открыть параллельный импорт малому бизнесу, но он вообще неконтролируемый. А нужно осуществлять точную таможенную статистику и следить, чтобы эта история не мешала собственному производству внутри страны. Потому что, если импорт начнет быть сверхдостаточным, его придется останавливать, как-то брать под контроль», — уверен депутат.

Планы замещения

На данный момент, по словам Арефьева, России не удалось достичь самостоятельности в вопросе производства продовольственных товаров, особенно в том, что касается овощей.

«У нас все очень хорошо с зерновыми, мы достаточно обеспечиваем себя крупами, а вот с овощами все плохо. Необходимо развивать тепличное хозяйство, совершенствовать овощехранилища, чтобы летний урожай можно было хранить все зиму», — считает депутат.

У России, по его словам, в принципе наблюдаются значительные проблемы в производстве товаров народного потребления. Например, он вспомнил, как однажды председатель Совфеда Валентина Матвиенко удивлялась, что даже шурупы и гвозди приходится закупать за пределами страны.

«Раньше, во времена СССР, скобяные изделия у нас выпускали все металлообрабатывающие предприятия. Сейчас, в погоне за прибылью, они производят только дорогостоящую продукцию, в основном ориентируясь на внешний рынок, в погоне за долларами. Нам необходимо наладить производство инструментов, скобяных товаров, изделий мебели, фурнитуры», — перечислил Арефьев.

Крайне актуальным, как он отметил, для России сегодня является и развитие авиастроения, которое, в свою очередь, нуждается в комплектующих изделиях, раньше производимых странами СНГ.

«Так что, с одной стороны, нам нужно импортировать из СНГ необходимые комплектующие, а с другой — налаживать собственное производство хотя бы невысокотехнологичных изделий. Вроде кресел для самолетов, которые можно сделать практически в любой мастерской», — допустил политик.