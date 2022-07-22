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57 минут назад

Депутат бундестага предрекла крах ФРГ из-за России

Елена Прошина

Германии следует прекратить экономическую войну против РФ, так как экономика страны рухнет без российских энергоносителей. Об этом заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство dpa.

Депутат бундестага предрекла крах ФРГ из-за России
Фото: ТАССТАСС

«Российское сырье и, прежде всего, относительно дешевое топливо — необходимые условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности, без которых мы не обойдемся», — подчеркнула она и добавила, что экономическая война может разрушить ФРГ.

Вагенкнехт также отметила, что антироссийские санкции едва ли навредили президенту России Владимиру Путину.

Таким образом немецкий депутат поддержала премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который ранее призвал «заморозить» конфликт на Украине. По его словам, Германия остро нуждается в российском сырье.

Сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла также согласился с позицией Сарой Вагенкнехт

«Необходимо разрешить кризис на Украине при помощи дипломатии», — считает он.

Хрупалла указал, что в противном случае правительство Германии никогда не сможет снять санкции и устранить их катастрофические последствия для экономики ФРГ.

Экономика,Экономика России,Крах,Михаэль Кречмер,Сара Вагенкнехт,Владимир Путин,Бундестаг,
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