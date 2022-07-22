Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
22 минуты назад

В Польше возмутились потерей российских денег

Lenta.ru

Жители польского города Бранево возмутились потерей прибыли из-за закрытия границы с Россией. Об этом говорится в материале Balkan Insight.

В Польше возмутились потерей российских денег
Фото: ReutersReuters

Издание уточняет, что приграничный город играл важную роль в транзите российского угля, но его значимость резко упала после введения Польшей эмбарго в отношении России.

По словам главы грузового терминала Polfrost Дариуша Левко, в истории компании были спады, но «никогда не было так плохо». На фоне украинского кризиса сотрудникам сократили зарплату на 30 процентов.

«Терминалы, разгружающие российский уголь, давали стабильные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Россияне ездили за покупками в Бранево, а поляки ездили в Калининград за дешевым бензином», — указал Левко.

Наибольшее возмущение в беседе с газетой выразили местные предприниматели.

«Россияне тратили столько денег, что уму непостижимо. Были товары, были покупатели», — отметил один из собеседников издания.

Ранее жители Кипра пожаловались на потерю денег из-за сокращения потока туристов из России после присоединения к западным санкциям. По информации автора материала для журнала L'Espresso, именно россияне не жалели средств на отдыхе и инвестировали в долгосрочные проекты на острове. «"Как же мы будем без русских?", — вопрос, который гуляет по базарам», — пишет журналист.

Экономика,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители