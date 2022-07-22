В Польше возмутились потерей российских денег

Жители польского города Бранево возмутились потерей прибыли из-за закрытия границы с Россией. Об этом говорится в материале Balkan Insight.

Фото: Reuters Reuters

Издание уточняет, что приграничный город играл важную роль в транзите российского угля, но его значимость резко упала после введения Польшей эмбарго в отношении России.

По словам главы грузового терминала Polfrost Дариуша Левко, в истории компании были спады, но «никогда не было так плохо». На фоне украинского кризиса сотрудникам сократили зарплату на 30 процентов.

«Терминалы, разгружающие российский уголь, давали стабильные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Россияне ездили за покупками в Бранево, а поляки ездили в Калининград за дешевым бензином», — указал Левко.

Наибольшее возмущение в беседе с газетой выразили местные предприниматели.

«Россияне тратили столько денег, что уму непостижимо. Были товары, были покупатели», — отметил один из собеседников издания.