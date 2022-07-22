Эксперт сказал, когда начнется новая волна ослабления рубля

Период следующего ослабления курса российской валюты может наблюдаться только после того, как Запад примет решение по ограничению стоимости российской нефти. Об этом заявил агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Он отметил, что предыдущее падение рубля произошло из-за атаки властей РФ на национальную валюту. Однако тогда заявления подкрепились реальными действиями, отметил эксперт. По его словам, в настоящее время картина выглядит иначе — российская сторона зависит от мирового рынка нефти.

«Новое бюджетное правило будет сформулировано лишь после того, как страны Запада установят ограничения на экспорт российской нефти», — указал Сыроваткин.

Он допускает затягивание принятия «Большой семеркой» консенсуса по вопросу установления потолка стоимости «черного золота» до четвертого квартала 2022 года.

По словам Сыроваткина, сохранение экспорта энергоносителей на одном уровне отсрочит ослабление рубля.