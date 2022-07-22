Журналист Левент Йылмаз в своей статье для Yeni Safak заявил, что Турции удалось бы заработать на газовом эмбарго ЕС против России. По его мнению, Анкара может перепродавать российский газ Европе.

Он отметил, что зависимость стран ЕС от природного газа из РФ неоднородна: у некоторых государств это почти сто процентов, а у других - всего три.

«Но главная проблема уже не в зависимости. Нефть хотя бы немного дешевеет, но трудно сказать то же самое о ценах на природный газ. Вот почему каждый кубический метр газа имеет решающее значение для ЕС», - заявил Йылмаз.

По его мнению, в случае эмбарго Турция может «коммерциализировать российский газ» через свою компанию EPIAŞ и продавать его в Европу по существующим трубопроводам.

Чтобы этот план заработал, потребуется согласие России заключить новый контракт на поставляемый ею в Турцию природный газ с правом на реэкспорт.

По оценкам Еврокомиссии, до украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.