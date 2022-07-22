Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
25 минут назад

Турции предложили перепродавать российский газ Европе

Алиса Селезнёва

Журналист Левент Йылмаз в своей статье для Yeni Safak заявил, что Турции удалось бы заработать на газовом эмбарго ЕС против России. По его мнению, Анкара может перепродавать российский газ Европе.

Он отметил, что зависимость стран ЕС от природного газа из РФ неоднородна: у некоторых государств это почти сто процентов, а у других - всего три.

«Но главная проблема уже не в зависимости. Нефть хотя бы немного дешевеет, но трудно сказать то же самое о ценах на природный газ. Вот почему каждый кубический метр газа имеет решающее значение для ЕС», - заявил Йылмаз.

По его мнению, в случае эмбарго Турция может «коммерциализировать российский газ» через свою компанию EPIAŞ и продавать его в Европу по существующим трубопроводам.

Чтобы этот план заработал, потребуется согласие России заключить новый контракт на поставляемый ею в Турцию природный газ с правом на реэкспорт.

В РФ пообещали Европе последствия из-за позиции по «Севпотоку – 2»

По оценкам Еврокомиссии, до украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

В ЕК ранее заявили, что считают возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года». В ЕК рассчитывают, что треть поставок из РФ может заменить сжиженный природный газ из США и Катара.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители