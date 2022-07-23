В ЕС пошла нефть с Ближнего Востока

По сообщению американских СМИ, Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки сырой нефти в Европу, «помогая европейским нефтеперерабатывающим заводам скорее преодолеть отсутствие нефти из России».

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В первые три недели июля в Европу с Ближнего Востока доставлялось более одного миллиона баррелей нефти в день. Отмечено, что в трубопроводных поставках преобладает нефть из Саудовской Аравии. Но в то же время наращивает добычу и Ирак. Об этом сообщает Bloomberg согласно информации отслеживания судов.

«Теперь мы наблюдаем перенаправление некоторых из этих баррелей из Азии в Европу. Это связано с тем, что Европа сокращает закупки российских баррелей, а Россия вместо этого отправляет свою нефть на ключевой рынок Ближнего Востока, в Азию», - приводит издание мнение товарного аналитика Джованни Стауново.

Часть нефти поставляется по трубопроводу SuMed, пролегающему через территорию Египта. Другая часть - судами через Суэцкий канал в Красное море. Так поступает Ирак, поставив в первые три недели июля около 1,2 миллиона баррелей в день из Персидского залива.

В целом, как отмечает издание, это может увеличить общий поток нефти с Ближнего Востока в Европу до 2,2 миллионов баррелей в день. Это почти на 90% больше, чем в январе текущего года.

Отмечается, что изменения поставок происходят по мере того, как растущие объемы российской нефти движутся к покупателям из Индии и Китая из портов Балтики и Черного моря.

«Это дало двум азиатским странам обильные дешевые баррели в то время, когда цены на топливо стремительно растут», - отмечает Bloomberg.