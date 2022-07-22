ЦБ принял неожиданное решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России 22 июля объявил о снижении ключевой ставки на 150 б.п., до 8,00% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора.

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«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года», - отметил Центробанк.

Наблюдаемые темпы прироста потребительских цен пока еще находятся на низком уровне, подчеркивает регулятор. Это приводит к дальнейшему замедлению годовой инфляции. Также Центробанк указал на снижении годовой инфляции в июне до 15,9% (после 17,1% в мае). Отмечается, что на 15 июля она снизилась до 15,5%.

Согласно базовому сценарию, к концу 2022 года годовая инфляция сократится до 12,0–15,0%.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», - подчеркнул ЦБ.

На заседании 10 июня Банк России принял решение снизить ключевую ставку сразу на 150 б.п., до 9,5% годовых. Тогда такой шаг был сделан в связи с сохраняющимися сложными условиями для российской экономики, а также замедлением инфляции в мае и начале июня быстрее ожиданий.