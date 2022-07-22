В Кремле ответили на упреки по поводу турбины для «Северного потока»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными утверждения источников, что Москва не выдала разрешение для возврата находившейся на ремонте в Канаде турбины для газопровода «Северный поток». Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Их возвращению препятствовали введенные против России санкции. В результате переговоров с Берлином Оттава согласилась отдать отремонтированное оборудование. И, по данным СМИ, турбина была отправлена в Германию 17 июля.

Однако накануне Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что турбина застряла при транзите в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России.

Песков напомнил, что в Тегеране в ночь на 20 июля президент России комментировал вопрос возврата турбины и констатировал, что Москва так и не получила ни юридической, ни технологической, ни какой-либо иной документации по этому оборудованию.

«Поэтому здесь любые упреки [в адрес РФ] абсолютно безосновательны, в данном случае это какие-то неправильные источники», - заявил официальный представитель Кремля.

Он также назвал «полной глупостью» распространяемую западными СМИ информацию о том, что Россия не сказала, куда именно доставить турбину.