Канцлер ФРГ счел Россию ненадежным поставщиком газа

Россия не является надежным поставщиком газа. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в пятницу на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

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Глава правительства ФРГ подал сигнал о том, что рассчитывать на поставки этого топлива из РФ не стоит.

«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток». Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», - подчеркнул Шольц.

Шольц прокомментировал заявление Москвы о том, что все технологические сложности с поставками российского газа обусловлены техническими проблемами. Эти слова, по словам Шольца, «неубедительны».

«Вот почему мы предпочитаем перестраховываться», - отметил он, указав на принятие мер по снижению потребления топлива.