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19 минут назад

Канцлер ФРГ счел Россию ненадежным поставщиком газа

Лера Букина

Россия не является надежным поставщиком газа. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в пятницу на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

Канцлер ФРГ счел Россию ненадежным поставщиком газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава правительства ФРГ подал сигнал о том, что рассчитывать на поставки этого топлива из РФ не стоит.

«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток». Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», - подчеркнул Шольц.

Шольц прокомментировал заявление Москвы о том, что все технологические сложности с поставками российского газа обусловлены техническими проблемами. Эти слова, по словам Шольца, «неубедительны».

«Вот почему мы предпочитаем перестраховываться», - отметил он, указав на принятие мер по снижению потребления топлива.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что власти Германии не одобряют введение в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2». Он подчеркнул, что функционирование трубопровода «категорически невозможно». Хабек предупреждает об увеличении зависимости Европы от российского газа. Так, по его словам, нельзя, чтобы события развивались именно таким образом. Это «было бы поднятием белого флага», указал Хабек.

Экономика,Роберт Хабек,Олаф Шольц,
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