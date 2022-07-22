Центральный банк увидел, что есть замедление инфляции, и посчитал, что сейчас самое время снизить ключевую ставку, которая находилась на достаточно высоком уровне. Это было сделано для того, чтобы промышленность, экономика могли получить дополнительные средства для развития в виде кредитов. Сейчас это очень нужно для адаптации к новым условиям работы, для ипортозамещения, для движения вперед. Более свободный доступ к кредитным ресурсам, к денежной ликвидности, что предполагает снижение ключевой ставки, это тот шаг, который адекватен тем требованиям и тем условиям, которые сложились в нашей стране.



Хочется думать, что ставка в 8% - не конечный рубеж. И если Центральный банк будет продолжать эту политику - естественно, в разумных пределах - то у нас будут выполнены все планы и цели, которые были поставлены нашим правительством и тем блоком, который руководит экономикой.



Понятно, что в связи со снижением ключевой ставки привлекательность банковских вкладов снижается. Если снижается ключевая ставка, значит, будет снижена ставка по банковским вкладам. Не исключено, что она будет пересмотрена даже по тем вкладам, договоры на которые были заключены ранее, если это было предусмотрено. Естественно, для новых вкладов условия будут менее приятными в смысле доходности.



Населению уже пора осваивать более доходные виды вложений, например, индивидуальные инвестиционные счета. По своей доходности они выше, потому что, например, 400 тыс. рублей, вложенные на индивидуальный инвестиционный счет, освобождаются от налогов. Значит, счет приносит 13% по первым 400 тыс. рублей. А простые инвестиционные счета, по которым работают с брокером, выходя на рынок ценных бумаг, теоретически могут принести и более высокие доходы. Учитывая, что сейчас рынок находится внизу, и предполагая, что наша экономика будет развиваться - думаю, она получит развитие - значит, вместе с ней будет расти фондовый рынок, цена акций и облигаций. Но тут надо учитывать, что этот инструмент требует определенной квалификации, определенного подхода.



Еще можно посмотреть на готовящиеся к выпуску Минфином облигации федерального займа (ОФЗ). Там по прошлым траншам доходность была около 8-9%. Но там есть условие, что вы должны держать эти бумаги не менее трех лет, чтобы свои 8-9% годовых.



Ко всем этим инструментам стоит присмотреться и с учетом того, что валюта, иностранные денежные единицы как инструмент вложения, видимо, уже ушли в прошлое.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук