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1 час назад

Набиуллина рассказала о судьбе наличных долларов

Алиса Селезнёва

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что наличные доллары не исчезнут из России «даже в самом апокалиптическом сценарии». Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина рассказала о судьбе наличных долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ продолжит стимулировать перевод банковских балансов в рубли или «дружественные» валюты, но на наличных долларах это не отразится.

«Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться», - заявила глава ЦБ.

По ее словам, сейчас на руках у россиян около 85 миллиардов долларов и евро (в долларовом выражении).

В мае замглавы Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что банки смогут вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. В июле в РФ был принят соответствующий закон.

Юдаева объяснила, что российские власти стремятся снизить объемы использования валют «недружественных стран». В ЦБ хотят, чтобы на российском рынке росла роль рубля и валют тех стран, которые ведут с РФ бизнес и сохраняют партнерские отношения.

Экономика,Личный счет,Ксения Юдаева,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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