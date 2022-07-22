Набиуллина рассказала о судьбе наличных долларов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что наличные доллары не исчезнут из России «даже в самом апокалиптическом сценарии». Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ продолжит стимулировать перевод банковских балансов в рубли или «дружественные» валюты, но на наличных долларах это не отразится.

«Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться», - заявила глава ЦБ.

По ее словам, сейчас на руках у россиян около 85 миллиардов долларов и евро (в долларовом выражении).

В мае замглавы Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что банки смогут вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. В июле в РФ был принят соответствующий закон.