Пять стран выразили протест против нового плана ЕС по газу

«Растет оппозиция плану Европейского союза по сокращению потребления природного газа. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Испания и Греция могут направить письмо в Европейскую комиссию перед экстренной встречей министров энергетики с протестом против этого предложения», — сообщает Bloomberg. Помимо Испании и Греции, против плана выступили Италия, Польша и Венгрия, отмечается в материале.