Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Пять стран выразили протест против нового плана ЕС по газу

Ura.Ru

Испания и Греция отправят в Еврокомиссию письмо с возражениями против плана сократить потребление газа. Кроме них свой протест выразили Италия, Польша и Венгрия. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Пять стран выразили протест против нового плана ЕС по газу
Фото: ReutersReuters

«Растет оппозиция плану Европейского союза по сокращению потребления природного газа. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Испания и Греция могут направить письмо в Европейскую комиссию перед экстренной встречей министров энергетики с протестом против этого предложения», — сообщает Bloomberg. Помимо Испании и Греции, против плана выступили Италия, Польша и Венгрия, отмечается в материале.

Ранее Еврокомиссия предложила антикризисный план, согласно которому страны-члены ЕС должны будут снизить потребления газа на 15% до весны 2023 года, передает RT. По информации Reuters, 12 из 27 стран ЕС не одобряют предложенный Еврокомиссией план. По информации Die Welt, Еврокомиссия может сделать план обязательным к исполнению после обсуждений 22 июля.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители