Снижение ЦБ ключевой ставки сильнее ожидаемого объяснили

Центральный банк России снизил ключевую ставку сильнее ожидаемого из-за некомфортного курса евро и доллара. Такое объяснение падению ставки с 9,5 до 8% или на 150 базисных пунктов вместо ожидаемых 50 дали в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук Владимир Григорьев и портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

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В частности, первый эксперт отметил, что бюджет РФ изначально рассчитывался исходя из курсового соотношения примерно 72-73 рубля за один доллар. Но вот уже несколько месяцев курс валюты значительно ниже этой планки, а это означает, что бюджет страны недополучает доходов, добавил Григорьев.

«Экспортеры, которые продают валютную выручку, продают ее дешевле, чем это предполагалось. Соответственно, доходы государства меньше. Снижение ключевой ставки приводит к снижению доходности финансовых инструментов в рублях, например депозитов, ценных бумаг, и, соответственно, к перетеканию — к тому, что часть денег перетечет на валютный рынок, поднимет курс иностранной валюты и снизит курс рубля», — пояснил он.

В качестве еще одной причины снижения ЦБ ключевой ставки Григорьев назвал потребность «экономики, бизнеса и населения РФ в более дешевых кредитах». То же мнение выразил Жорнист. Он уверен, что данная мера Центробанка «позволит быстрее помочь экономике страны и снизит необходимость в более резких шагах в будущем».

Также эксперты единогласно заявили, что ЦБ и дальше продолжит снижать ключевую ставку, но уже «значительно медленнее».

«Не удивимся, если к концу года увидим ключевую ставку на уровне 77,5%», — сказали специалисты.