Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+33° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
55 минут назад

Эксперты объяснили причины снижения ЦБ ключевой ставки сильнее ожидаемого

Елена Прошина

Центральный банк России снизил ключевую ставку сильнее ожидаемого из-за некомфортного курса евро и доллара. Такое объяснение падению ставки с 9,5 до 8% или на 150 базисных пунктов вместо ожидаемых 50 дали в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук Владимир Григорьев и портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Снижение ЦБ ключевой ставки сильнее ожидаемого объяснили
Фото: ТАССТАСС

В частности, первый эксперт отметил, что бюджет РФ изначально рассчитывался исходя из курсового соотношения примерно 72-73 рубля за один доллар. Но вот уже несколько месяцев курс валюты значительно ниже этой планки, а это означает, что бюджет страны недополучает доходов, добавил Григорьев.

«Экспортеры, которые продают валютную выручку, продают ее дешевле, чем это предполагалось. Соответственно, доходы государства меньше. Снижение ключевой ставки приводит к снижению доходности финансовых инструментов в рублях, например депозитов, ценных бумаг, и, соответственно, к перетеканию — к тому, что часть денег перетечет на валютный рынок, поднимет курс иностранной валюты и снизит курс рубля», — пояснил он.

В качестве еще одной причины снижения ЦБ ключевой ставки Григорьев назвал потребность «экономики, бизнеса и населения РФ в более дешевых кредитах». То же мнение выразил Жорнист. Он уверен, что данная мера Центробанка «позволит быстрее помочь экономике страны и снизит необходимость в более резких шагах в будущем».

Также эксперты единогласно заявили, что ЦБ и дальше продолжит снижать ключевую ставку, но уже «значительно медленнее».

«Не удивимся, если к концу года увидим ключевую ставку на уровне 77,5%», — сказали специалисты.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что у регулятора нет «красных линий» по ставке, ее траектория должна обеспечить возвращение инфляции к цели 2024 года.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Владимир Григорьев,Банк России,УК Альфа-Капитал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители