Эксперт оценил возможность конфискации Украиной российского газа

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с «Вечерней Москвой» оценил возможность конфискации Киевом российского газа из транзитных трубопроводов на территории Украины. По его мнению, такое развитие событий имеет место быть.
Пикин отметил, что ранее подобные прецеденты уже были. О них неоднократно заявлял «Газпром», добавил эксперт.
«Однако нужно понимать, что газ крадется у обычных потребителей. Я уверен, что такие действия могут обернуться для Украины неприятными последствиями», — заявил Пикин.
Кроме того Украина не может таким образом распоряжаться проходящим через ее территории транзитом российского газа, поскольку топливо направляется в другие страны и не имеет к Киеву никакого отношения, подчеркнул эксперт.
Напомним, что ранее экс-спикер Верховной рады и бывший глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине следует начать «воровать излишки газа РФ из трубопроводов, проходящих по ее территории, и закачивать в свои хранилища». Таким образом он рассчитывает решить существующие энергетические проблемы страны.