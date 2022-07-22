Эксперт оценил возможность конфискации Украиной российского газа

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с «Вечерней Москвой» оценил возможность конфискации Киевом российского газа из транзитных трубопроводов на территории Украины. По его мнению, такое развитие событий имеет место быть.

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Пикин отметил, что ранее подобные прецеденты уже были. О них неоднократно заявлял «Газпром», добавил эксперт.

«Однако нужно понимать, что газ крадется у обычных потребителей. Я уверен, что такие действия могут обернуться для Украины неприятными последствиями», — заявил Пикин.

Кроме того Украина не может таким образом распоряжаться проходящим через ее территории транзитом российского газа, поскольку топливо направляется в другие страны и не имеет к Киеву никакого отношения, подчеркнул эксперт.