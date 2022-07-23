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1 час назад

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до «C»

Lenta.ruиещё 5

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C».

Fitch изменило рейтинг Украины до «C»
Фото: ReutersReuters

«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C», — говорится в сообщении.

В феврале Международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до «B-».

До этого Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга Украины с «положительного» до «стабильного», при этом Fitch подтвердило рейтинг страны на уровне «В».

Экономика,Fitch Ratings,
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