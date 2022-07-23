Fitch изменило рейтинг Украины до «C»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C».

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«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C», — говорится в сообщении.

В феврале Международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до «B-».