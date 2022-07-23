Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+34° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

The Spectator: Германия оказалась в ловушке Путина из-за поставок газа

Газета.Ru

Автор британского еженедельного журнала The Spectator Катя Хойр пишет, что Германия "попала в ловушку Путина". По словам автора, Россия слишком долго и добросовестно поставляла газ в Германию, что власти ФРГ "отвыкли" оценивать риски. В результате сейчас у них нет ни средств, ни понимания того, как избавиться от "газовой" зависимости.

"Германия попала в ловушку Путина"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российский план столь же предсказуем, сколь и эффективен: поддерживать поставки газа в Германию на уровне, позволяющем стране функционировать, но достаточно низком, чтобы вызвать скачки цен и неопределенность Все указывает на то, что Кремль добьется успеха в этой тактике. Настроения в обществе уже падают недавний опрос показал, что большинство немцев считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России", - пишет Хойр.

Шольц оценил версию "Газпрома" о причинах снижения поставок газа

Ранее глава МИД ФРГ Бербок объяснила свои слова о "бунте немцев" из-за дефицита газа из РФ. По словам главы немецкого МИД, она дала понять, что вопрос турбины является лишь частью общей дискуссии.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители