"Германия попала в ловушку Путина"

"Российский план столь же предсказуем, сколь и эффективен: поддерживать поставки газа в Германию на уровне, позволяющем стране функционировать, но достаточно низком, чтобы вызвать скачки цен и неопределенность Все указывает на то, что Кремль добьется успеха в этой тактике. Настроения в обществе уже падают недавний опрос показал, что большинство немцев считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России", - пишет Хойр.