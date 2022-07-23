Китай продал госдолг США

Впервые за 12 лет вложения Китая в американские государственные долговые бумаги опустились ниже отметки в 1 триллион долларов. Об этом изданию РИА Новости рассказала обозреватель Наталья Дембинская.

Фото: Reuters Reuters

По ее словам, основная причина состоит в введенных Западом антироссийских санкциях. Из-за них доверие к главной резервной валюте было подорвано, что и вынудило китайское правительство начать постепенно отказываться от инвестиций в госдолг США.

Стоит также отметить, что сокращение доли американского доллара в национальных запасах Пекина началось еще раньше. За последнюю четверть века данный показатель уменьшился до 56%.

Дембинская пояснила, что триллион, хранимый КНР в американских казначейских облигациях, постепенно “растворяется”. Китайцы активно диверсифицируют инвестиционный портфель, а именно, они создают валютный резерв в юанях, чтобы конкурировать с долларом и поддерживать другие экономики, которые сталкиваются с нестабильностью.

При этом экономисты подчеркивают, что Белый дом не в состоянии ответить тем же из-за риска нанести непоправимый ущерб международным торговым цепочкам.