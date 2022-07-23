Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+35° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Китай продал госдолг США

FBM.ru

Впервые за 12 лет вложения Китая в американские государственные долговые бумаги опустились ниже отметки в 1 триллион долларов. Об этом изданию РИА Новости рассказала обозреватель Наталья Дембинская.

Китай продал госдолг США
Фото: ReutersReuters

По ее словам, основная причина состоит в введенных Западом антироссийских санкциях. Из-за них доверие к главной резервной валюте было подорвано, что и вынудило китайское правительство начать постепенно отказываться от инвестиций в госдолг США.

Стоит также отметить, что сокращение доли американского доллара в национальных запасах Пекина началось еще раньше. За последнюю четверть века данный показатель уменьшился до 56%.

Дембинская пояснила, что триллион, хранимый КНР в американских казначейских облигациях, постепенно “растворяется”. Китайцы активно диверсифицируют инвестиционный портфель, а именно, они создают валютный резерв в юанях, чтобы конкурировать с долларом и поддерживать другие экономики, которые сталкиваются с нестабильностью.

"Германия попала в ловушку Путина"

При этом экономисты подчеркивают, что Белый дом не в состоянии ответить тем же из-за риска нанести непоправимый ущерб международным торговым цепочкам.

До этого в газете The New York Times была опубликована статья о том, кто контролируют внешнюю политику Соединенных Штатов. Как полагает обозреватель Дуглас Мюррей, сейчас администрация Джо Байдена вынуждена подстраиваться под президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Экономика,Наталья Дембинская,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители